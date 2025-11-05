У Києві чоловік возив "Шахед" на даху авто: реакція поліції

Атаки "Шахедів" на Україну

Нагадаємо, що останніми місяцями атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими. Росіяни запускають сотні дронів за ніч, особливо, коли дронова атака проводиться перед ракетним обстрілом.

Так, раніше у Дарницькому районі столиці виявили ударний безпілотник типу "Шахед" з ударною бойовою частиною. Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.

Одночасно з цим ЗСУ постійно застосовують нові методи боротьби з "Шахедами". Зокрема, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за ворожими безпілотниками. Вони діють за принципом ракет ППО – вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.