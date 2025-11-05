В Киеве мужчина возил "Шахед" на крыше авто: реакция полиции

Атаки "Шахедов" на Украину

Напомним, что в последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми. Россияне запускают сотни дронов за ночь, особенно, когда дроновая атака проводится перед ракетным обстрелом.

Так, ранее в Дарницком районе столицы обнаружили ударный беспилотник типа "Шахед" с ударной боевой частью. Полицейские изъяли обломки дрона и взрывчатку, которую доставили на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Одновременно с этим ВСУ постоянно применяют новые методы борьбы с "Шахедами". В частности, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны для охоты за вражескими беспилотниками. Они действуют по принципу ракет ПВО - взрываются рядом с вражескими целями и поражают их обломками.