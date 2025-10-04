У Києві виявили "Шахед" з бойовою частиною (фото)
У Дарницькому районі столиці виявили ударний безпілотник типу "Шахед" з ударною бойовою частиною. Небезпечну знахідну вивезли у безпечне місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
"У лісосмузі Дарницького району поліцейські виявили уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною. Повідомлення про підозрілий предмет надійшло від громадян, які проходили неподалік", - зазначили у поліції.
Повідомляється, що на місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції Києва. Вони ретельно обстежили територію та встановили, що серед уламків безпілотника знаходиться бойова частина з підривачем.
Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.
Атаки "Шахедів" на Україну
Нагадаємо, що останніми місяцями атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими. Росіяни запускають сотні дронів за ніч, особливо, коли дронова атака проводиться перед ракетним обстрілом.
Останнім часом Росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони РЕБ.
ЗСУ постійно застосовують нові методи боротьби з "Шахедами". Зокрема, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за "Шахедами". Вони діють за принципом ракет ППО – вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.