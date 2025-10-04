У Києві виявили "Шахед" з бойовою частиною (фото)

У Дарницькому районі столиці виявили ударний безпілотник типу "Шахед" з ударною бойовою частиною. Небезпечну знахідну вивезли у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

"У лісосмузі Дарницького району поліцейські виявили уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною. Повідомлення про підозрілий предмет надійшло від громадян, які проходили неподалік", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що на місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції Києва. Вони ретельно обстежили територію та встановили, що серед уламків безпілотника знаходиться бойова частина з підривачем.

Поліцейські вилучили уламки дрона та вибухівку, яку доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.