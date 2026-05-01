У Києві відкрили стрілянину, поліція оголосила спецоперацію

15:49 01.05.2026 Пт
1 хв
Всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія
Ірина Глухова, Юлія Акимова
Фото: у Києві відкрили стрілянину, поліція оголосила спецоперацію (Getty Images)
У Святошинському районі Києва сьогодні вдень сталася стрілянина. Правоохоронці оголосили спеціальну поліцейську операцію для пошуку стрільця.

Про це РБК-Україна повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

За її словами, інцидент стався на вулиці Мрії. Невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen відкрив вогонь по машині заявниці, після чого втік з місця події.

У пресслужбі поліції уточнили, всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія, який вчинив стрілянину в Святошинському районі.

Правоохоронці офіційно повідомили про введення спеціальної поліцейської операції.

Відомо, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 14:30. За попередніми даними, чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив кілька пострілів.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Інші інциденти зі стріляниною у Києві

Нагадаємо, 18 квітня в Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожим у Голосіївському районі. Тоді загинули сім людей, ще 14 дістали поранення.

Вже через декілька днів, у Дарницькому районі столиці також пролунали постріли зі зброї після сварки водія та пішохода. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.

Крім того, повідомлялося, що поліцейські затримали чоловіка, який гуляв із пістолетом по вулиці та погрожував перехожим. Йому оголосили підозру.

