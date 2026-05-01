У Києві відкрили стрілянину, поліція оголосила спецоперацію
У Святошинському районі Києва сьогодні вдень сталася стрілянина. Правоохоронці оголосили спеціальну поліцейську операцію для пошуку стрільця.
Про це РБК-Україна повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.
За її словами, інцидент стався на вулиці Мрії. Невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen відкрив вогонь по машині заявниці, після чого втік з місця події.
У пресслужбі поліції уточнили, всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія, який вчинив стрілянину в Святошинському районі.
Правоохоронці офіційно повідомили про введення спеціальної поліцейської операції.
Відомо, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 14:30. За попередніми даними, чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив кілька пострілів.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Інші інциденти зі стріляниною у Києві
Нагадаємо, 18 квітня в Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожим у Голосіївському районі. Тоді загинули сім людей, ще 14 дістали поранення.
Вже через декілька днів, у Дарницькому районі столиці також пролунали постріли зі зброї після сварки водія та пішохода. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.
Крім того, повідомлялося, що поліцейські затримали чоловіка, який гуляв із пістолетом по вулиці та погрожував перехожим. Йому оголосили підозру.