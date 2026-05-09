В Киеве мужчина стрелял посреди улицы: что известно

23:54 09.05.2026 Сб
2 мин
Что говорят правоохранители?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве мужчина стрелял посреди улицы: что известно Фото: правоохранители уже на месте (Getty Images)
В субботу поздно вечером, 9 мая, в Киеве в одном из районов произошла стрельба. Сейчас правоохранители выясняют информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвил

В частности, примерно в 23:15 в соцсетях распространились кадры, на которых были хорошо слышны звуки выстрелов. В пабликах писали, что мужчина "напился" и "стреляет по людям". Однако на кадрах не было видно, чтобы кто-то пострадал.

Между тем в полиции заявили, что правоохранители уже на месте, а информации о пострадавших не было.

"Наряды полиции сейчас на месте, отрабатывают территорию, о пострадавших на 102 информация не поступала", - сказала пресс-секретарь Нацполиции в комментарии РБК-Украина.

Обновлено в 23:58

В Полиции Киева отчитались, что задержали стрелка. Предварительно, инцидент произошел из-за конфликта.

"Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла драка, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавший в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Другие инциденты

Напомним, что 18 апреля вооружений мужчина в Голосеевском районе Киева открыл огонь по людях из карабина. Он двигался с улицы Демеевской, а потом зашел в супермаркет "Велмарт" и взял посетителей в заложники. После безуспешных переговоров начался штурм здания и преступника убрали с летальным исходом.

Также мы писали, что 1 мая произошла стрельба в Святошинском районе Киева. В частности, мужчина на автомобиле Volkswagen открыл огонь по машине заявительницы, после чего скрылся с места представления. Правоохранители объявили специальную полицейскую операцию для поиска стрелка. Его в итоге задержали в Киевской области.

