У Києві чоловік стріляв у дворі багатоповерхівки, його затримали (відео)

Деталі інциденту та затримання

За інформацією правоохоронців, повідомлення про невідомого, який ходить двором та стріляє, надійшло на спецлінію 112.

Інспектори, які оперативно прибули на місце події, виявили громадянина із предметом, схожим на зброю.

Зважаючи на небезпеку ситуації, правоохоронці привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію". Після цього порушника затримали із застосуванням кайданок.

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Під час огляду прилеглої території патрульні виявили гільзи, які ймовірно залишилися після пострілів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а зброю вилучили для проведення відповідної експертизи.

Що загрожує стрілку

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.