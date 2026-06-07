В Киеве мужчина стрелял во дворе многоэтажки, его задержали (видео)

Детали инцидента и задержания

По информации правоохранителей, сообщение о неизвестном, который ходит по двору и стреляет, поступило на спецлинию 112.

Инспекторы, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили гражданина с предметом, похожим на оружие.

Учитывая опасность ситуации, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции". После этого нарушителя задержали с применением наручников.

Читайте также: В полиции показали видео стрельбы на Хмельнитчине и раскрыли детали

Во время осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили гильзы, которые вероятно остались после выстрелов. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а оружие изъяли для проведения соответствующей экспертизы.

Что грозит стрелку

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы.