В Києві чоловік потрощив шість авто, припаркованих на Оболоні

19 червня у Києві чоловік розбив одразу шість автомобілів на Оболоні. Серед них – машина ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва, Нацполіцію.

"Сьогодні вранці (19 червня, - ред.) до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Як з’ясувалось, до вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік.

"Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг", - додали в поліції.

Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Активізація спецслужб РФ

Протягом останнього часу спостерігається активізація російських спецслужб, які через соціальні мережі вербують підлітків для підпалу автівок військовослужбовців.

"Такі факти мали місце у Києві, Дніпрі та Одесі. Росіяни обіцяють неповнолітнім суттєву винагороду у декілька тисяч доларів за вчинення цих злочинів", - розповіли в Нацполіції.

Як зазначають правоохоронці, батькам варто бути уважними до своїх дітей, цікавитись як вони проводять час та у яких групах у соцмережах спілкуються, аби вберегти від злочинного впливу російських спецслужб.