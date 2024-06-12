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У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ (фото)

Дніпро, Середа 12 червня 2024 09:14
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У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ (фото) Фото: у Дніпрі підпалили автомобіль ЗСУ (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Поліція розпочала розслідування та пошук злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

"За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження. Вживаються заходи для затримання зловмисників", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вул. Яскравій у м. Дніпро.

Вже на місці поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим.

"Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину", - додали у поліції.

За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Як повідомлялося, у ніч на 12 червня окупанти атакували Київську область ракетами та ударними БПЛА. Потраплення до об'єктів житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте сталася пожежа через падіння уламків на промисловому об'єкті. Постраждала одна людина.

Крім того, масштабна пожежа сталася у Харкові 8 червня. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим було видно з різних частин міста.

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