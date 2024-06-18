У Києва та Дніпрі викрито серію підпалів військових транспортів територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (СП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Дніпро

У Дніпрі було затримано банду, яка виконувала замовлення спецслужб Російської Федерації. Для підпалу злочинці застосовували саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих "коктейлів Молотова".

"Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором", - розповідає СБУ.

Згідно з даними слідства, банда встигла підпалити один із автомобілів. Втім подальші їх плани було зірвано.

Серед затриманих четверо жителів Дніпра. Двом з них - 17 років. За знищення автомобіля російські спецслужби обіцяли банді "винагороду" у розмірі 3 тисяч доларів. Для маскування транзакцій гроші повинні були надходити на банківську карту, що була оформлена на підставну особу.

Ще одним завдання для затриманих було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.

Фото: у Дніпрі та Києва затримали паліїв авто ТЦК, серед них були й неповнолітні (t.me/SBUkr)

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна. Наразі усі вони перебувають під вартою.

Київ

Як розповідає Київська міська прокуратура, в Києві затримано родину з Ніжина, яка на замовлення також палила автомобілі військових. Затримано 48-річну жінку та її 14-річного сина.

Згідно з даними досудового розслідування, жінка прибула до Києва для того, щоб підпалити автомобіль військового на замовлення, яке її син отримав від невідомого чоловіка через Telegram-канал.

"Тож разом матір’ю, яка обливала машину бензином, а потім мала зняти на відео як вона горить, син приїхав вночі на вулицю, де стояв автомобіль марки "Мітсубісі Паджеро" військовослужбовця ЗСУ", - додає прокуратура.

Обидвох було спіймано на гарячому. Пізніше затримані зізнались, що це не перший підпал. Таким чином вони нібито намагались заробити гроші.

Жінці та її сину повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.



Фото: у Дніпрі та Києва затримали паліїв авто ТЦК, серед них були й неповнолітні (t.me/SBUkr)

