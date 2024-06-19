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В Киеве мужчина разбил шесть авто, припаркованных на Оболони

Киев, Среда 19 июня 2024 15:10
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В Киеве мужчина разбил шесть авто, припаркованных на Оболони Фото: в Киеве мужчина разбил шесть авто, припаркованных на Оболони 19 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

19 июня в Киеве мужчина разбил сразу шесть автомобилей на Оболони. Среди них - машина ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева, Нацполицию.

"Сегодня утром (19 июня, - ред.) в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные у дома автомобили, один из которых принадлежит военным", - говорится в сообщении полиции Киева.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Как выяснилось, им оказался 35-летний проживающий неподалеку киевлянин.

"Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух. Мотив своего поступка нарушитель объяснить не смог", - добавили в полиции.

Мужчине готовится сообщение о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Активизация спецслужб РФ

В последнее время наблюдается активизация российских спецслужб, которые через социальные сети вербуют подростков для поджога автомобилей военнослужащих.

"Такие факты имели место в Киеве, Днепре и Одессе. Россияне обещают несовершеннолетним существенное вознаграждение в несколько тысяч долларов за совершение этих преступлений", - рассказали в Нацполиции.

Как отмечают правоохранители, родителям следует быть внимательными к своим детям, интересоваться, как они проводят время и в каких группах в соцсетях общаются, чтобы уберечь от преступного влияния российских спецслужб.

Напомним, в Киеве и Днепре разоблачена серия поджогов автомобилей ТЦК. В частности, в Днепре была задержана банда, которая выполняла заказы спецслужб Российской Федерации. Участники поджигали машины, используя "коктейли Молотова".

Добавим, что аналогичный случай произошел и 10 июня. В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных. Тогда полиция начала расследование и поиск преступников.

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