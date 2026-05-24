UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ

14:35 24.05.2026 Нд
2 хв
Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник мародерив їхні домівки
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ (Getty Images)

Поліцейські затримали чоловіка, який після сьогоднішнього російського обстрілу Києва обкрадав пошкоджені квартири мешканців Подолу.

Як повідомили у поліції, сьогодні внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.

Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна.

Фото: у Києві затримали чоловіка, який обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ (t.me/gunpKyiv)

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару - Київ.

Уламки впали в кількох районах столиці. Є серйозні руйнування, пошкоджені будинки, знищені ТРЦ та ринок, десятки поранених та двоє загиблих.

Детальніше про наслідки масованого удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваПоліція Києва