У Києві чоловік обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ

Поліцейські затримали чоловіка, який після сьогоднішнього російського обстрілу Києва обкрадав пошкоджені квартири мешканців Подолу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як повідомили у поліції, сьогодні внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.
Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників.
До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна.
Фото: у Києві затримали чоловіка, який обкрадав пошкоджені квартири після атаки РФ
Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.
Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару - Київ.
Уламки впали в кількох районах столиці. Є серйозні руйнування, пошкоджені будинки, знищені ТРЦ та ринок, десятки поранених та двоє загиблих.
