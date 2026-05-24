В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ

Как сообщили в полиции, сегодня в результате ночного вражеского ракетного удара по переулку Хорива в Киеве были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах.

Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев.

В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества.

Фото: в Киеве задержали мужчину, который обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области.