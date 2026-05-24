В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ

14:35 24.05.2026 Вс
2 мин
Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник мародерил их дома
aimg Татьяна Степанова
В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ Иллюстративное фото: в Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ (Getty Images)
Полицейские задержали мужчину, который после сегодняшнего российского обстрела Киева обворовывал поврежденные квартиры жителей Подола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили в полиции, сегодня в результате ночного вражеского ракетного удара по переулку Хорива в Киеве были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах.

Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев.

В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества.

Фото: в Киеве задержали мужчину, который обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ (t.me/gunpKyiv)

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области.

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара - Киев.

Обломки упали в нескольких районах столицы. Есть серьезные разрушения, повреждены дома, уничтожены ТРЦ и рынок, десятки раненых и двое погибших.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

