В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ
Полицейские задержали мужчину, который после сегодняшнего российского обстрела Киева обворовывал поврежденные квартиры жителей Подола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как сообщили в полиции, сегодня в результате ночного вражеского ракетного удара по переулку Хорива в Киеве были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах.
Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев.
В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества.
Фото: в Киеве задержали мужчину, который обворовывал поврежденные квартиры после атаки РФ
Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.
Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области.
Массированный удар по Киеву
Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара - Киев.
Обломки упали в нескольких районах столицы. Есть серьезные разрушения, повреждены дома, уничтожены ТРЦ и рынок, десятки раненых и двое погибших.
