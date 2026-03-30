У Києві чиновниця з Мінкульту вихваляла Путіна та "радила" куди бити ракетами

За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду керівника одного з відділів Міністерства, у своїх розмовах виправдовувала дії РФ, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавала не як агресію, а законні дії.



Зокрема, жінка у своїх розмовах стверджувала, що Україна сама спровокувала війну, сама провокує удари по енергетичних об’єктах.

"Також посадовиця розмірковувала куди росіянам краще вдарити своєю ракетою, та ще й не однією", - розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що все це підозрювана говорила, перебуваючи у Києві та спостерігаючи наслідки російських атак.

В СБУ додали, що кіберфахівці встановили, що посадовиця поширювала ворожу пропаганду серед колег і знайомих. Серед іншого вона:

схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля Володимира Путіна;

виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;

розповсюджувала фейки про Сили оборони;

поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили чотири смартфони, два ноутбуки, жорсткий диск та інші докази.

Також правоохоронці виявили листи до російського диктатора Володимира Путіна та невідомих адресатів, написані від імені її сина, у яких він просить допомогти виїхати з України, оскільки "не хоче жити серед нацистів" та бачить своє майбутнє в Росії.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

До суду вже скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Реакція міністерства

У Міністерство культури України відреагували на інцидент та заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви підтримки держави-агресора та дії, які шкодять національній безпеці України.

У відомстві наголосили, що йдеться про окрему особу, а її дії не відображають позиції міністерства.

"У Міністерстві на постійній основі діють внутрішні механізми перевірок і безпеки. Водночас з огляду на законодавчі обмеження та повагу до приватності, такі заходи не можуть охоплювати особисту комунікацію поза межами службової діяльності", - йдеться у заяві.

Також у Мінкульті зазначили, що цей випадок уже став підставою для додаткових управлінських рішень. Зокрема, розпочато з’ясування всіх обставин, посилено контроль за дотриманням стандартів державної служби та ініційовано впровадження додаткових інструментів моніторингу ризиків.