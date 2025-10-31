Кабмін перейменував Міністерство культури: що зміниться після реформи

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 29 жовтня 2025 року №1396, оприлюднену на Урядовому порталі .

Згідно з документом, Міністерство культури має у двотижневий строк підготувати й подати уряду пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.

Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України. Вона відповідатиме за координацію гуманітарної сфери - культури, освіти, національної пам’яті, релігійної політики, а також за створення сучасного європейського медіапростору після війни.

Також ми розповідали, що стратегічні комунікації, телемарафон, іномовлення та "Укрінформ" передадуть до Держкомтелерадіо, а Міністерство культури зосередиться на питаннях євроінтеграції та розвитку медіапростору після війни.