В Киеве чиновница из Минкульта восхваляла Путина и "советовала" куда бить ракетами

По данным следствия, подозреваемая, занимая должность руководителя одного из отделов Министерства, в своих разговорах оправдывала действия РФ, а полномасштабное вторжение российских военных в Украину подавала не как агрессию, а законные действия.



В частности, женщина в своих разговорах утверждала, что Украина сама спровоцировала войну, сама провоцирует удары по энергетическим объектам.

"Также чиновница размышляла куда россиянам лучше ударить своей ракетой, да еще и не одной", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что все это подозреваемая говорила, находясь в Киеве и наблюдая последствия российских атак.

В СБУ добавили, что киберспециалисты установили, что чиновница распространяла враждебную пропаганду среди коллег и знакомых. Среди прочего она:

одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля Владимира Путина;

оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, в частности столичных объектов энергетики;

распространяла фейки о Силах обороны;

распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Во время обысков у подозреваемой изъяли четыре смартфона, два ноутбука, жесткий диск и другие доказательства.

Также правоохранители обнаружили письма к российскому диктатору Владимиру Путину и неизвестным адресатам, написанные от имени ее сына, в которых он просит помочь уехать из Украины, поскольку "не хочет жить среди нацистов" и видит свое будущее в России.

Действия женщины квалифицированы по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В суд уже направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Реакция министерства

В Министерство культуры Украины отреагировали на инцидент и заявили, что решительно осуждают любые проявления поддержки государства-агрессора и действия, которые вредят национальной безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что речь идет об отдельном лице, а его действия не отражают позиции министерства.

"В Министерстве на постоянной основе действуют внутренние механизмы проверок и безопасности. В то же время, учитывая законодательные ограничения и уважение к приватности, такие меры не могут охватывать личную коммуникацию за пределами служебной деятельности", - говорится в заявлении.

Также в Минкульте отметили, что этот случай уже стал основанием для дополнительных управленческих решений. В частности, начато выяснение всех обстоятельств, усилен контроль за соблюдением стандартов государственной службы и инициировано внедрение дополнительных инструментов мониторинга рисков.