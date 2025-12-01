Екс-главу МВС часів Януковича судитимуть за держзраду: що йому загрожує

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершило досудове розслідування щодо екс-міністра внутрішніх справ, який працює в інтересах держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, він системно вчиняв злочини проти національної безпеки України та виправдовував агресію РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду. Судячи з матеріалів слідства, мова йде про Віталія Захарченка.

У чому його підозрюють

Одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році обвинувачений телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з РФ так званий "договір про дружбу і захист".

Фактично це означало добровільну здачу територій ворогу в обмін на "високі посади". Він наголошував, що діє від імені керівництва РФ.

Слідство також встановило, що у 2017-2023 роках екс-міністр активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підривну діяльність проти України.

На сторінці у соцмережах він також розміщував матеріали на кшталт "Неонацистская диктатура под информационным прикрытием", "Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины" та ін. Ці публікації створювали ідеологічне підґрунтя для російської агресії та завдавали шкоди державній та інформаційній безпеці України.

З березня по квітень 2022 року колишній посадовець оприлюднив на YouTube-каналі близько 30 відео під назвою "Виталий Захарченко – дайджест текущих событий в Украине". У них він виправдовував агресію РФ, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Аналогічний контент публікував в Instagram.

Також він з’являвся у пропагандистських російських ефірах – зокрема, у програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым" 5 червня 2022 року та під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі відеоконференції 27 грудня 2023 року. Там він виправдовував дії РФ та стверджував, що агресія нібито була "вимушеною".

Що екс-міністру загрожує

Слідство проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Екс-міністру інкримінують державну зраду, державну зраду в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.

Максимальне покарання за цими статтями – до 15 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний переховується у РФ та продовжує антиукраїнську діяльність.