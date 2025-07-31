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У Києві через удари РФ пошкоджено залізницю: як курсують потяги

Фото: у Києві через удари РФ пошкоджено залізницю (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 31 липня російські загарбники вдарили по Києву дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу постраждала залізнична інфраструктура в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю в Telegram.

"У звʼязку з нічними ворожими обстрілами столиці маємо пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів міста. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами", - йдеться у повідомленні.

За даними Укрзалізниці, ніхто з пасажирів та працівників не постраждав. Наразі на місці працюють усі необхідні служби, і вже близько 9:00 очікується повне відновлення руху.

Поїзди далекого сполучення курсують за графіком. Можливі лише незначні затримки електричок Kyiv City Express у напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

"Працюємо, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку", - зазначили в УЗ.

Комбінований удар по столиці 31 липня

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по Києву. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про жертви та кілька десятків поранених.

Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбуса маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

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КиївУкрзалізницяРакетний ударАтака дронів