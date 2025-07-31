У Києві через удари РФ пошкоджено залізницю: як курсують потяги

"У звʼязку з нічними ворожими обстрілами столиці маємо пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів міста. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами", - йдеться у повідомленні.

За даними Укрзалізниці, ніхто з пасажирів та працівників не постраждав. Наразі на місці працюють усі необхідні служби, і вже близько 9:00 очікується повне відновлення руху.

Поїзди далекого сполучення курсують за графіком. Можливі лише незначні затримки електричок Kyiv City Express у напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

"Працюємо, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку", - зазначили в УЗ.