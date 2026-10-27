В Киеве из-за российской атаки поврежден магазин Auchan Черниговская: он временно не будет работать

В Киеве в результате российской атаки поврежден магазин Auchan Черниговская, расположенный в ТРК ''Проспект''. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети Auchan .

Вечером в понедельник, 26 октября, во время российской атаки получил повреждения магазин Auchan Черниговская в торгово-развлекательном комплексе ''Проспект'' в Киеве.

По информации компании, в результате инцидента никто не пострадал.

Пока магазин временно не будет работать. Его открытие отложено до завершения оценки состояния помещения и проведения необходимых восстановительных работ.

Где работает сеть Auchan в Украине.

Международная сеть розничной торговли Auchan была основана во Франции в 1961 году. В Украине компания работает с 2008г.

Сейчас у сети есть физические магазины в пяти городах Украины: Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе. Также компания развивает онлайн-магазин auchan.ua, осуществляющий доставку по всей стране.

По данным компании, в Украине Auchan трудоустраивает около 3500 сотрудников и предлагает более 200 разных профессий.

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