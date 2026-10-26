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Під завалами можуть бути люди: Зеленський про удар балістики по Києву (відео)

23:25 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Під завалами можуть бути люди: Зеленський про удар балістики по Києву (відео) Фото: Росія вдарила балістикою по кампусу університету в Києві (Getty Images)
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Увечері 26 жовтня російська балістика вдарила по території одного з київських університетів, парку "Кіото", місцевості біля станції метро і житлових будинків. Є загиблі та поранені, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Ракети влучили на територію одного з університетів і поруч із ним, фактично по кампусу. Під удар також потрапили парк "Кіото", територія біля станції метро і житлові будинки.

Скільки людей постраждали, поки невідомо. Тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.

"Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового об'єкта. Це удар просто по місту, по інфраструктури", - наголосив Зеленський.

Балістичну атаку на столицю Росія почала близько 22:00 26 жовтня, у місті пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо про влучання біля однієї зі станцій метро, а також про удар по бригаді медиків, яка їхала на виклик.

У Деснянському районі ракета влучила поруч із гуртожитком одного з університетів, там є постраждала. У мережі пишуть, що йдеться про Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ).

За словами президента, можливі повторні удари. Росія також продовжує атакувати "шахедами" Київ та інші міста і громади.

Зеленський заявив, що в умовах постійної загрози "штучні затримки ППО для України допомагають терору". Він закликав партнерів оперативно втілювати політичні домовленості і дати Україні засоби для знищення пускових установок російської балістики.

"Це був би найбільш ефективний порятунок життів", - пояснив президент.

Балістичну атаку на столицю Росія почала близько 22:00 26 жовтня, у місті пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо про влучання біля однієї зі станцій метро, а також про удар по бригаді медиків, яка їхала на виклик.

У Деснянському районі ракета влучила поруч із гуртожитком одного з університетів, там є постраждала. У мережі пишуть, що йдеться про Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ).

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