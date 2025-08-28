У Києві через обстріл загинули 4 людини, серед них двоє дітей, поранених - понад 20

Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 28 серпня постраждало більше як 20 людей, а також 4 загинуло. Серед них є і діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника КМВА Тимура Ткаченка та глави МВС Ігоря Клименка.
У ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. У місті пролунала серія потужних вибухів. Руйнування і пожежі зафіксовані в кількох районах столиці.
Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, серед них - 14-річна дівчина.
Крім того, близько 20 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років.
Наразі на місцях уражень працюють рятувальники ДСНС - тривають активні пошуково-рятувальні операції, адже не виключено, що кількість постраждалих збільшиться.
У ніч проти четверга, 28 серпня, Київ зазнав одного з наймасштабніших обстрілів з боку Росії.
У Дарницькому районі пошкоджено щонайменше шість об’єктів, серед них багатоповерхівки на 5 та 16 поверхів, де зафіксовано серйозні руйнування. Триває рятувальна операція. Також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.
Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.
В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.
У Солом’янському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.
