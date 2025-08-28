UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві через обстріл загинули 4 людини, серед них двоє дітей, поранених - понад 20

Ілюстративне фото: рятувальна операція (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 28 серпня постраждало більше як 20 людей, а також 4 загинуло. Серед них є і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника КМВА Тимура Ткаченка та глави МВС Ігоря Клименка.

У ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. У місті пролунала серія потужних вибухів. Руйнування і пожежі зафіксовані в кількох районах столиці.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, серед них - 14-річна дівчина. 

Крім того, близько 20 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. 

Наразі на місцях уражень працюють рятувальники ДСНС - тривають активні пошуково-рятувальні операції, адже не виключено, що кількість постраждалих збільшиться.

Атака на Київ

У ніч проти четверга, 28 серпня, Київ зазнав одного з наймасштабніших обстрілів з боку Росії.

У Дарницькому районі пошкоджено щонайменше шість об’єктів, серед них багатоповерхівки на 5 та 16 поверхів, де зафіксовано серйозні руйнування. Триває рятувальна операція. Також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Солом’янському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРакетний ударАтака дронів