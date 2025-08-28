ua en ru
Масована атака на Київ: руйнування фіксують в 4 районах, найбільше на Лівому березі

Четвер 28 серпня 2025 05:09
Масована атака на Київ: руйнування фіксують в 4 районах, найбільше на Лівому березі Ілюстративне фото: Київ масовано атакували росіяни 28 серпня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Київ у ніч на четвер, 28 серпня, зазнав одного з самих масштабних обстрілів Російською Федерацією. Найбільше руйнувань зафіксовано на Лівому березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Дарницький район: пошкодження на щонайменше 6 локаціях. У тому числі значні пошкодження в житлових 5-ти, 16-ти поверхових будинках. Там зафіксовано значні руйнування та триває рятувальна операція.

Також постраждав приватний житловий будинок. Крім цього, постраждав дитячий садочок.

Дніпровський район: постраждала житлова 25-ти поверхівка, пошкоджено приватні автомобілі у дворах. Зафіксовано пожежу в офісній будівлі.

"Продовжує надходити інформація про нові локації з пошкодженнями в районі", - Кличко.

Соломʼянський район: постраждав приватний житловий будинок.

Шевченківський район: пошкодження на щонайменше трьох локаціях. У тому числі постраждала офісна будівля.

Станом на 05:05 відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина. Також відомо про дев'ять постраждалих.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

