Масована атака на Київ: руйнування фіксують в 4 районах, найбільше на Лівому березі
Київ у ніч на четвер, 28 серпня, зазнав одного з самих масштабних обстрілів Російською Федерацією. Найбільше руйнувань зафіксовано на Лівому березі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
Дарницький район: пошкодження на щонайменше 6 локаціях. У тому числі значні пошкодження в житлових 5-ти, 16-ти поверхових будинках. Там зафіксовано значні руйнування та триває рятувальна операція.
Також постраждав приватний житловий будинок. Крім цього, постраждав дитячий садочок.
Дніпровський район: постраждала житлова 25-ти поверхівка, пошкоджено приватні автомобілі у дворах. Зафіксовано пожежу в офісній будівлі.
"Продовжує надходити інформація про нові локації з пошкодженнями в районі", - Кличко.
Соломʼянський район: постраждав приватний житловий будинок.
Шевченківський район: пошкодження на щонайменше трьох локаціях. У тому числі постраждала офісна будівля.
Станом на 05:05 відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина. Також відомо про дев'ять постраждалих.
Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.