В Киеве из-за обстрела погибли 4 человека, среди них двое детей, раненых - более 20

Иллюстративное фото: спасательная операция (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа пострадало более 20 человек, а также 4 погибло. Среди них есть и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы КГВА Тимура Ткаченко и главы МВД Игоря Клименко.

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В городе прогремела серия мощных взрывов. Разрушения и пожары зафиксированы в нескольких районах столицы.

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших, среди них - 14-летняя девушка.

Кроме того, около 20 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, от 7 до 17 лет.

Сейчас на местах поражений работают спасатели ГСЧС - продолжаются активные поисково-спасательные операции, ведь не исключено, что количество пострадавших увеличится.

 

Атака на Киев

В ночь на четверг, 28 августа, Киев подвергся одному из самых масштабных обстрелов со стороны России.

В Дарницком районе повреждены по меньшей мере шесть объектов, среди них многоэтажки на 5 и 16 этажей, где зафиксированы серьезные разрушения. Продолжается спасательная операция. Также повреждены частный дом и детский сад.

Шевченковский район также сильно пострадал. Несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Соломенском районе подвергся разрушениям частный жилой дом.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

