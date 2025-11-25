У Києві через обстріл пошкоджені 70 маршруток: які рейси працюватимуть зі змінами

У Києві суттєво скоротилася кількість маршрутних таксі на лініях після ранкового обстрілу 25 листопада, під час якого було пошкоджено близько 70 одиниць транспорту.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Зниження кількості маршруток може тимчасово торкнутися таких напрямків: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.
Перевізники вже працюють над відновленням роботи транспорту та пообіцяли якомога швидше збільшити випуск машин на маршрути.
Попри наслідки атаки, більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів у столиці працюють у штатному режимі. У КМДА зазначають, що ситуація контрольована, а служби оперативно реагують на всі виклики.
Мешканців Києва просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах міста.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія в ніч та вранці 25 листопада завдала масованого удару по Києву ракетами й дронами. У шести районах столиці зафіксовано масштабні руйнування - понад 13 місць падіння уламків і влучань.
У Печерському районі після прямого попадання зайнявся 22-поверховий будинок, частина конструкцій обвалилася, людей евакуювали. У Дніпровському районі дрон влучив у дев’ятиповерхівку - загинули кілька людей, серед них 86-річна жінка. Загалом у столиці повідомляють про щонайменше 7 загиблих і понад 20 поранених.
Під час повторної атаки руйнування підтвердили у Святошинському районі, де під завалами могли залишатися люди. На іншій локації рятувальники показали глибоку вирву біля складів.
Президент Володимир Зеленський напередодні застерігав про посилення російських атак і закликав українців максимально серйозно реагувати на повітряні тривоги.