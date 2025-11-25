У Києві через обстріл пошкоджені 70 маршруток: які рейси працюватимуть зі змінами

Атака на Київ 25 листопада

Раніше РБК-Україна писало, що Росія в ніч та вранці 25 листопада завдала масованого удару по Києву ракетами й дронами. У шести районах столиці зафіксовано масштабні руйнування - понад 13 місць падіння уламків і влучань.

У Печерському районі після прямого попадання зайнявся 22-поверховий будинок, частина конструкцій обвалилася, людей евакуювали. У Дніпровському районі дрон влучив у дев’ятиповерхівку - загинули кілька людей, серед них 86-річна жінка. Загалом у столиці повідомляють про щонайменше 7 загиблих і понад 20 поранених.

Під час повторної атаки руйнування підтвердили у Святошинському районі, де під завалами могли залишатися люди. На іншій локації рятувальники показали глибоку вирву біля складів.

Президент Володимир Зеленський напередодні застерігав про посилення російських атак і закликав українців максимально серйозно реагувати на повітряні тривоги.