В Киеве из-за обстрелов повреждены 70 маршруток: какие рейсы будут работать с изменениями

В Киеве существенно сократилось количество маршрутных такси на линиях после утреннего обстрела 25 ноября, во время которого было повреждено около 70 единиц транспорта.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Снижение количества маршруток может временно коснуться таких направлений: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.
Перевозчики уже работают над восстановлением работы транспорта и пообещали как можно скорее увеличить выпуск машин на маршруты.
Несмотря на последствия атаки, большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в столице работают в штатном режиме. В КГГА отмечают, что ситуация контролируемая, а службы оперативно реагируют на все вызовы.
Жителей Киева просят учитывать временные изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах города.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия в ночь и утром 25 ноября нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами. В шести районах столицы зафиксированы масштабные разрушения - более 13 мест падения обломков и попаданий.
В Печерском районе после прямого попадания загорелся 22-этажный дом, часть конструкций обвалилась, людей эвакуировали. В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажку - погибли несколько человек, среди них 86-летняя женщина. Всего в столице сообщают о, по меньшей мере, 7 погибших и более 20 раненых.
Во время повторной атаки разрушения подтвердили в Святошинском районе, где под завалами могли оставаться люди. На другой локации спасатели показали глубокую воронку возле складов.
Президент Владимир Зеленский накануне предостерегал об усилении российских атак и призвал украинцев максимально серьезно реагировать на воздушные тревоги.