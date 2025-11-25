В Киеве из-за обстрелов повреждены 70 маршруток: какие рейсы будут работать с изменениями

Какие маршруты работают с изменениями

Снижение количества маршруток может временно коснуться таких направлений: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Перевозчики уже работают над восстановлением работы транспорта и пообещали как можно скорее увеличить выпуск машин на маршруты.

Другой транспорт работает стабильно

Несмотря на последствия атаки, большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в столице работают в штатном режиме. В КГГА отмечают, что ситуация контролируемая, а службы оперативно реагируют на все вызовы.

Жителей Киева просят учитывать временные изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах города.