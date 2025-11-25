RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве из-за обстрелов повреждены 70 маршруток: какие рейсы будут работать с изменениями

Фото: На некоторых маршрутах в Киеве станет меньше транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве существенно сократилось количество маршрутных такси на линиях после утреннего обстрела 25 ноября, во время которого было повреждено около 70 единиц транспорта.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Какие маршруты работают с изменениями

Снижение количества маршруток может временно коснуться таких направлений: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Перевозчики уже работают над восстановлением работы транспорта и пообещали как можно скорее увеличить выпуск машин на маршруты.

Другой транспорт работает стабильно

Несмотря на последствия атаки, большинство автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в столице работают в штатном режиме. В КГГА отмечают, что ситуация контролируемая, а службы оперативно реагируют на все вызовы.

Жителей Киева просят учитывать временные изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах города.

Атака на Киев 25 ноября

Ранее РБК-Украина писало, что Россия в ночь и утром 25 ноября нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами. В шести районах столицы зафиксированы масштабные разрушения - более 13 мест падения обломков и попаданий.

В Печерском районе после прямого попадания загорелся 22-этажный дом, часть конструкций обвалилась, людей эвакуировали. В Днепровском районе дрон попал в девятиэтажку - погибли несколько человек, среди них 86-летняя женщина. Всего в столице сообщают о, по меньшей мере, 7 погибших и более 20 раненых.

Во время повторной атаки разрушения подтвердили в Святошинском районе, где под завалами могли оставаться люди. На другой локации спасатели показали глубокую воронку возле складов.

Президент Владимир Зеленский накануне предостерегал об усилении российских атак и призвал украинцев максимально серьезно реагировать на воздушные тревоги.

КиевОбстрел Киева