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У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Литви

11:01 01.08.2026 Сб
2 хв
Сибіга показав фото та відео пошкоджень
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві через нічну атаку РФ пошкоджено посольство Литви (x.com/andrii_sybiha)

Під час масованої атаки Росії на Київ вночі 1 серпня була пошкоджена будівля посольства Литви в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в.о. міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

"Унаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив Сибіга.

Він зазначив, що російський терор не щадить нікого та не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. І зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони.

"Висловлюємо солідарність із Литвою, моїм колегою Кястутісом Будрісом, Послом Інгою Станітє-Толочкєнє та всіма нашими друзями в Міністерстві закордонних справ Литви. Ми готові надати всю необхідну допомогу", - додав міністр.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити лише 1 балістичну ракету із 27.

Основний напрямок удару - Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Росіяни масовано атакували балістикою Київ балістикою.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

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