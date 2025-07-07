У Києві через нічну атаку РФ пошкоджено тепломережу: сотні будівель без гарячої води

За даними "Теплоенерго", під час атаки було пошкоджено теплову магістраль діаметром 1 метр.

Серед відключених - як житлові будинки, так і заклади соціальні обʼєкти - школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Також було пошкоджено віконні конструкції на одному з енергетичних обʼєктів.

"Працівники "Київтеплоенерго" наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 липня, Київ знову перебував під ворожим ударом. За попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування у трьох районах столиці.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що у столиці сьогодні зранку вже двічі оголошувався сигнал тривоги через загрозу балістики.