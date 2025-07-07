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В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждена теплосеть: сотни зданий без горячей воды

Иллюстративное фото: в Киеве из-за ночной атаки РФ повреждена теплосеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в результате ночной атаки российской армии была повреждена теплосеть большого диаметра. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" и мэра города Виталия Кличко.

По данным "Теплоэнерго", во время атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром 1 метр.

Среди отключенных - как жилые дома, так и социальные объекты - школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты.

Также были повреждены оконные конструкции на одном из энергетических объектов.

"Работники "Киевтеплоэнерго" сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения", - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 7 июля, Киев снова находился под вражеским ударом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения в трех районах столицы.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что в столице сегодня утром уже дважды объявлялся сигнал тревоги из-за угрозы баллистики.

Ночная атака РФ по Украине

Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.

В Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.

А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

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