В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждена теплосеть: сотни зданий без горячей воды

По данным "Теплоэнерго", во время атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром 1 метр.

Среди отключенных - как жилые дома, так и социальные объекты - школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты.

Также были повреждены оконные конструкции на одном из энергетических объектов.

"Работники "Киевтеплоэнерго" сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения", - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 7 июля, Киев снова находился под вражеским ударом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения в трех районах столицы.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что в столице сегодня утром уже дважды объявлялся сигнал тревоги из-за угрозы баллистики.