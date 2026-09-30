У Києві через атаку РФ пошкоджені десятки будинків, є жертви і постраждалі (фото)
Росія цієї ночі, 30 вересня, здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши реактивні дрони і балістику. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано багато пошкоджень та загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
За даними рятувальників, внаслідок атаки РФ з вечора 29 вересня та в ніч на 30 вересня пожежі та руйнування зафіксовані у чотирьох районах міста. Зокрема:
- у Святошинському районі горів приватний будинок, і ще близько 10 пошкоджені;
- у Подільському районі ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на 6 поверсі. Окрім того, пожежа та руйнування виникла у складській будівлі, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Ще за однією адресою сталося пожежа двоповерхового приватного будинку;
- у Голосіївському районі сталося загорання лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежа була ліквідована;
- у Солом'янському районі горів трав'яний настил на відкритій території.
За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 4 людини - постраждали.
Обстріли Києва та області
Нагадаємо, що в ніч на 29 вересня по Києву також було завдано комбінованого удару. Унаслідок атаки дронами та балістикою було пошкоджено навчальний заклад та адміністративну будівлю.
Також ми писали, що цієї ночі ворог ударив по Київській області. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та руйнування будинків, а також виявлено загиблу дитину.