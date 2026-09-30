У Києві через атаку РФ пошкоджені десятки будинків, є жертви і постраждалі (фото)

Росія цієї ночі, 30 вересня, здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши реактивні дрони і балістику. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано багато пошкоджень та загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

За даними рятувальників, внаслідок атаки РФ з вечора 29 вересня та в ніч на 30 вересня пожежі та руйнування зафіксовані у чотирьох районах міста. Зокрема:

у Святошинському районі горів приватний будинок, і ще близько 10 пошкоджені;

у Подільському районі ворог поцілив у нежитлову будівлю, через що виникла пожежа покрівлі та будматеріалів на 6 поверсі. Окрім того, пожежа та руйнування виникла у складській будівлі, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Ще за однією адресою сталося пожежа двоповерхового приватного будинку;

у Голосіївському районі сталося загорання лазні, побутівки та бетонозмішувача. Пожежа була ліквідована;

у Солом'янському районі горів трав'яний настил на відкритій території.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 4 людини - постраждали.