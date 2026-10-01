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В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадал

07:52 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадал Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
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Россияне в ночь на 1 октября и утром в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате обстрела были зафиксированы попадания и пожары, из-за чего пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал мэра Киева Виталия Кличко.

Россияне в ночь на 1 октября и утром в очередной раз атаковали Киев дронами. Чрезвычайники проинформировали, что в результате ночной атаки последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском. В частности:

  • в Соломенском районе в результате обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного дома. Также огонь охватил припаркованные автомобили. Пожар был ликвидирован на площади в 80 квадратных метров.
  • Между тем, в Оболонском районе возник масштабный пожар в складском здании. Пожар был ликвидирован, пострадавший был передан медикам.
В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадалВ Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадал

Кроме того, с утра враг снова начал атаковать Киев реактивными дронами, из-за чего в городе раздавались взрывы. Уже известно о первых последствиях.

"Попадание БпЛА в территорию нежилого комплекса в Печерском районе. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Обстрелы Киева

Напомним, что в ночь на 30 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Киеву, применив баллистику и дроны. В результате обстрелы были повреждены жилые дома, здания, и возникли пожары. Кроме того, после ударов наблюдались перебои со светом.

К слову, уже днем и вечером 30 сентября россияне намерено атаковали энергетику Киева, в результате чего были применены экстренные отключения света.

Подробнее о том, как Россия меняет атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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