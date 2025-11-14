UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві через масований обстріл перекрили ряд вулиць: повний перелік

Фото: у Києві через масований обстріл перекрили ряд вулиць (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Києві через масований обстріл росіян перекрили кілька вулиць у центральній частині міста, а також на лівому березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького.

За даними патрульної поліції, рух транспорту перекритий такими вулицями:

  • проспектом Лісовим (від вулиці Мілютенка до вулиці Кубанської України);
  • вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською);
  • вулицею Глибочицькою ( від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - підкреслив Білошицький.

Масований обстріл Києва 14 листопада

Росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по столиці України. Киян попереджали про загрозу дронів, а також про ймовірність пусків "Кинджали" та "Калібри".

Згодом повідомлялось про влучання та пожежі у багатоповерхівках та приватних будинках, загоряння на складах, палаючі авто, а також про займання на відкритих територіях та дахах.

В результаті обстрілу постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, з-за чого в столиці перебої зі світлом та водою. Стало відомо під ранок про зміни у русі транспорту через атаку.

Станом на ранок у Києві відомо про 26 постраждалих та трьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ на Київ. Серед постраждалих – двоє дітей, віком 7 та 10 років. Дев'ятеро осіб у Києві медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниКиївПоліція Києва