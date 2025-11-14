В Киеве из-за массированного обстрела перекрыли ряд улиц: полный перечень

Массированный обстрел Киева 14 ноября

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по столице Украины. Киевлян предупреждали об угрозе дронов, а также о вероятности пусков "Кинжалы" и "Калибры".

Впоследствии сообщалось о попадании и пожарах в многоэтажках и частных домах, возгораниях на складах, горящих авто, а также о возгораниях на открытых территориях и крышах.

В результате обстрелов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры, из-за чего в столице перебои со светом и водой. Стало известно под утро об изменениях в движении транспорта из-за атаки.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и трех погибших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Девять человек в Киеве медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.