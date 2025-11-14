RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве из-за массированного обстрела перекрыли ряд улиц: полный перечень

Фото: в Киеве из-за массированного обстрела перекрыли ряд улиц (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Киеве из-за массированного обстрела россиян перекрыли несколько улиц в центральной части города, а также на левом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По данным патрульной полиции, движение транспорта перекрыто по следующим улицам:

  • проспектом Лесным (от улицы Милютенко до улицы Кубанской Украины);
  • улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Довнар-Запольского до перекрестка с улицей Дегтяревской);
  • по улице Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

"Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", - подчеркнул Билошицкий.

 

Массированный обстрел Киева 14 ноября

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по столице Украины. Киевлян предупреждали об угрозе дронов, а также о вероятности пусков "Кинжалы" и "Калибры".

Впоследствии сообщалось о попадании и пожарах в многоэтажках и частных домах, возгораниях на складах, горящих авто, а также о возгораниях на открытых территориях и крышах.

В результате обстрелов пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры, из-за чего в столице перебои со светом и водой. Стало известно под утро об изменениях в движении транспорта из-за атаки.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и трех погибших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 7 и 10 лет. Девять человек в Киеве медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

