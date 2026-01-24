У Києві через екстрені відключення 800 тисяч абонентів без світла, - Шмигаль

Через екстрені відключення світла у Києві станом на вечір суботи, 24 січня, знеструмлені 800 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Він нагадав, що росіяни вночі цілили по енергетиці України, а також теплопостачанню та іншій цивільній інфраструктурі Київщини, Харківщини, Чернігівщини та інших регіонів.

"Постійні атаки ворога, на жаль, не дають стабілізувати ситуацію. Енергосистема не встигає відновитися. Без світла в столиці через екстрені відключення - понад 800 тисяч абонентів. Дефіцит потужності зберігається", - йдеться у його заяві.

Міністр додав, що за останні дні з одного з хабів Міненерго було розподілено більш ніж 143 тони гуманітарної допомоги. Зокрема, йдеться про генератори, трансформатори, кабелі та насоси.

"Допомога надійшла енергетикам Києва та області, Сумщини, Харківщини та іншим регіонам. Плануємо передати частину генераторів від міжнародних партнерів у пункти обігріву ДСНС, аби забезпечити людей електрикою у період відключень", - розповів він.

Шмигаль повідомив, що додаткове обладнання очікується від Словаччини, Швейцарії, Нідерландів, Азербайджану, Італії, Латвії та Польщі.

Крім того, міністр підкреслив, що в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці відбувається посилення роботи з вразливими категоріями населення.