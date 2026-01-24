В Киеве из-за экстренных отключений 800 тысяч абонентов без света, - Шмыгаль
Из-за экстренных отключений света в Киеве по состоянию на вечер субботы, 24 января, обесточены 800 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Он напомнил, что россияне ночью целились по энергетике Украины, а также теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и других регионов.
"Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений - более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется", - говорится в его заявлении.
Министр добавил, что за последние дни с одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.
"Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений", - рассказал он.
Шмыгаль сообщил, что дополнительное оборудование ожидается от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.
Кроме того, министр подчеркнул, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике происходит усиление работы с уязвимыми категориями населения.
Восстановление энергетики Киева
Напомним, 24 января энергетики вернули свет для 88 000 домов Деснянского района Киева после массированного ночного обстрела столицы.
После вражеского удара по столице энергетики восстановили электроснабжение и запитали критически важные объекты инфраструктуры.