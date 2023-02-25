ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона

Новость на русском →
Київ, Субота 25 лютого 2023 12:21
У Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона Фото: в Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 25 лютого на мосту Патона ускладнений рух. Причиною тому є ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

"Увага! Рух через міст Патона - ускладнений через ДТП в обох напрямках", - попередили в поліції.

При цьому подробиці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці не повідомляють. Натомість місцеві ЗМІ інформують про величезні затори на мосту.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Києві сталося ДТП за участі "швидкої", через що постраждали 6 людей.

Також ми писали, що в Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Міст Патона
NEWS
Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW
Росіяни розтягують елітні війська по всій лінії фронту: карти боїв від ISW
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни