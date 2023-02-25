У Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона
Фото: в Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві сьогодні, 25 лютого на мосту Патона ускладнений рух. Причиною тому є ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.
"Увага! Рух через міст Патона - ускладнений через ДТП в обох напрямках", - попередили в поліції.
При цьому подробиці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці не повідомляють. Натомість місцеві ЗМІ інформують про величезні затори на мосту.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Києві сталося ДТП за участі "швидкої", через що постраждали 6 людей.
Також ми писали, що в Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.
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