Під Києвом водій KIA "влетів" в маршрутку та загинув на місці (відео)

У п'ятницю, 17 лютого, рано-вранці, у Святопетровському Бучанського району Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Її водія госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал dtp.kiev.ua.

"Святопетрівське: о 5:50 непристебнутий водій KIA Magentis вилетів в лоб у зустрічну маршрутку і повністю загинув миттєво", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що водій маршрутки шпиталізований з переломом ноги.

Як повідомлялось, у четвер, 9 лютого, у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Обійшлося без загиблих.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ДТП у Києві у четвер, 9 лютого, постраждали шестеро осіб, серед яких дитина. Її передали лікарям та госпіталізували.