У ДТП за участю "швидкої" у Києві постраждали 6 людей, у тому числі немовля (фото)
Внаслідок ДТП у Києві у четвер, 9 лютого, постраждали шестеро осіб, серед яких дитина. Її передали лікарям та госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався вулицею В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського", - розповіли в поліції.
Відомо, що швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик Jeep Grand Cherokee, внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.
"За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам", - додали в поліції.
Наразі на місці працюють правоохоронці.
Як повідомлялось, у четвер, 9 лютого, у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Обійшлося без загиблих.
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