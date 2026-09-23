В Киеве из-за атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие
Утром 23 сентября российские оккупанты нанесли новые удары по Киеву, в результате чего погиб один гражданский, еще восемь пострадали.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам городского головы, по состоянию на 10:30 количество пострадавших возросло до восьми человек.
Также он подтвердил, что жизнь одного из раненых спасти не удалось.
"Один из раненых, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, умер в больнице", - заявил Кличко.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)
Он также уточнил, что в настоящее время в стационарах городских больниц находятся четверо пострадавших.
"Атака вражеских БПЛА на Киев продолжается. Находитесь в безопасных местах!", - призвал мэр.
Обновлено в 11:10
В Киеве умер 42-летний мужчина, пострадавший в результате удара БпЛА по АЗС в Дарницком районе.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: kyiv_pro_office)
В настоящее время устанавливаются окончательное количество пострадавших и последствия вражеских попаданий.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: kyiv_pro_office)
Расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев 23 сентября
Утром Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки российского дрона упали на территории между жилыми домами. Также было возгорание на территории транспортного предприятия.
В Голосеевском районе возник пожар в складских помещениях. Кроме того, зафиксировано попадание БпЛА в автозаправочную станцию.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)
Также беспилотник упал на четырехэтажный бизнес-центр.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. Кроме того, из-за атаки загорелась крыша одной из АЗС.
Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)
На местах вражеских ударов работают экстренные службы.
Ранее РБК-Украина показывало, как выглядит АЗС "Укрнафты" в Киеве после российской атаки.
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