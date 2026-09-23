В Киеве из-за атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие

Утром 23 сентября российские оккупанты нанесли новые удары по Киеву, в результате чего погиб один гражданский, еще восемь пострадали.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам городского головы, по состоянию на 10:30 количество пострадавших возросло до восьми человек.

Также он подтвердил, что жизнь одного из раненых спасти не удалось.

"Один из раненых, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, умер в больнице", - заявил Кличко.

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)

Он также уточнил, что в настоящее время в стационарах городских больниц находятся четверо пострадавших.

"Атака вражеских БПЛА на Киев продолжается. Находитесь в безопасных местах!", - призвал мэр.

Обновлено в 11:10

В Киеве умер 42-летний мужчина, пострадавший в результате удара БпЛА по АЗС в Дарницком районе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: kyiv_pro_office)

В настоящее время устанавливаются окончательное количество пострадавших и последствия вражеских попаданий.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: kyiv_pro_office)

Расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев 23 сентября

Утром Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки российского дрона упали на территории между жилыми домами. Также было возгорание на территории транспортного предприятия.

В Голосеевском районе возник пожар в складских помещениях. Кроме того, зафиксировано попадание БпЛА в автозаправочную станцию.

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)

Также беспилотник упал на четырехэтажный бизнес-центр.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. Кроме того, из-за атаки загорелась крыша одной из АЗС.

Последствия атаки РФ на Киев 23 сентября (Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page)

На местах вражеских ударов работают экстренные службы.