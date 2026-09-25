У Києві через атаку РФ призупиняє роботу КВЦ "Парковий"

Будівля конгресно-виставкового центру "Парковий" зазнала пошкоджень через дії ворога. Комплекс тимчасово призупинив роботу, а наразі триває експертна оцінка завданих пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КВЦ "Парковий".
Через дії ворога конгресно-виставковий центр "Парковий" зіткнувся з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля комплексу зазнала пошкоджень.
За їхніми словами, завдяки злагодженим діям державних органів і служб евакуацію провели оперативно. Ніхто не постраждав.
"Комплекс тимчасово призупиняє роботу. З усіма організаторами, партнерами та клієнтами зв’яжемося окремо. Наразі триває експертна оцінка пошкоджень", – повідомили в КВЦ "Парковий".
Нагадаємо, під час чергової тривоги вдень 23 вересня у мережі публікували відео з димом над КВЦ "Парковий". Пізніше у ДСНС Києва заявили про удар по виставковому центру. За даними рятувальників, там було пошкоджено покрівлю. Пожежу на місці удару ліквідували.