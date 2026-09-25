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У Києві через атаку РФ призупиняє роботу КВЦ "Парковий"

14:40 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: КВЦ "Парковий" тимчасово призупинив роботу через пошкодження будівлі (Facebook DSNS Kyiv)

Будівля конгресно-виставкового центру "Парковий" зазнала пошкоджень через дії ворога. Комплекс тимчасово призупинив роботу, а наразі триває експертна оцінка завданих пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КВЦ "Парковий".

Через дії ворога конгресно-виставковий центр "Парковий" зіткнувся з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля комплексу зазнала пошкоджень.

За їхніми словами, завдяки злагодженим діям державних органів і служб евакуацію провели оперативно. Ніхто не постраждав.

"Комплекс тимчасово призупиняє роботу. З усіма організаторами, партнерами та клієнтами зв’яжемося окремо. Наразі триває експертна оцінка пошкоджень", – повідомили в КВЦ "Парковий".

Нагадаємо, під час чергової тривоги вдень 23 вересня у мережі публікували відео з димом над КВЦ "Парковий". Пізніше у ДСНС Києва заявили про удар по виставковому центру. За даними рятувальників, там було пошкоджено покрівлю. Пожежу на місці удару ліквідували.

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