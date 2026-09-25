У Києві через атаку РФ призупиняє роботу КВЦ "Парковий"

Нагадаємо, під час чергової тривоги вдень 23 вересня у мережі публікували відео з димом над КВЦ "Парковий". Пізніше у ДСНС Києва заявили про удар по виставковому центру. За даними рятувальників, там було пошкоджено покрівлю. Пожежу на місці удару ліквідували.