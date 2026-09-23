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У Києві під час атаки дронів було пошкоджено КВЦ "Парковий"

19:40 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
У Києві під час атаки дронів було пошкоджено КВЦ "Парковий" Ілюстративне фото: Рятувальники гасять пожежу (facebook.com/MNSKOB)
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Конгресно-виставковий центр "Парковий" потрапив під російький обстріл. Будівля отримала пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Lean Institute в Україні в Instagram та міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

КВЦ "Парковий" пошкоджено обстрілами

Під час чергової тривого удень 23 вересня у мережі публікували відео з димом над КВЦ "Парковий".

О 17.15 Кличко написав про падіння БпЛА на територію нежитлового комплексу у Печерському районі Києва.

Пізніше організація Lean Institute в Україні повідомила про "надзвичайну подію" і пошкодження частини будівлі "Паркового". Це сталося під час першого дня Lean Summit.

"За попередньою інформацією, усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше. Сподіваємося, що з кожним із вас усе гаразд", - йдеться у заяві.

Раніше РБК-Україна писало, що обстріл Києва 23 вересня пошкодив телекомунікаційні мережі інтернет-магазину книг "Книгарня Є", через що частина сервісів тимчасово не працює.

Крім того, 23 вересня у Києві пошкоджено один зі столичних дата-центрів. Через це в мережах провайдерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до окремих послуг.

Також повідомлялося, що у Києві відомо про 41 постраждалого внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці.

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