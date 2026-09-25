В Киеве из-за атаки РФ приостанавливает работу КВЦ "Парковый"

Напомним, во время очередной тревоги днем 23 сентября в сети публиковали видео с дымом над КВЦ "Парковый". Позже в ГСЧС Киева заявили об ударе по выставочному центру. По данным спасателей, там была повреждена кровля. Пожар на месте удара был ликвидирован.