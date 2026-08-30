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У Києві через атаку РФ палають склади, будинок та зелена зона

00:49 30.08.2026 Нд
2 хв
Що відомо про наслідки чергової атаки РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: в один з районів викликали медиків (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Росіяни у суботу ввечері 29 серпня та в ніч на 30 серпня вчергове намагалися атакувати Київ. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовані пожежі одразу у кількох районах.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • ворог регулярно застосовує дрони, через що у місті часто тривоги або відбій;
  • внаслідок атаки палає будинок і склади;
  • наслідки фіксуються в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.

Чим атакують росіяни

Зауважимо, що протягом останніх кількох днів, починаючи з 27 серпня, Росія фактично цілодобово атакує Київ та Київську область дронами.

Ніч з 29 на 30 серпня не стала виключенням, оскільки у столиці знову постійні тривоги та відбої, в Повітряні сили ЗСУ неодноразово фіксували дрони в напрямку міста, після чого у Києві було чути звуки вибухів.

Наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА поінформували, що наразі наслідки фіксуються в Оболонському, Подільському, Голосіївському та Дніпровському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Оболонський район

Місцева влада поінформувала, що на Оболоні ворожий дрон впав на територію між житловими будинками.

Згодом Кличко також розповів, що у 12-поверховому будинку сталося загорання з другого по п'ятий поверхи.

Подільський район

У Подільському районі було зафіксовано загорання складського приміщення. Також в цей район викликали медиків.

Голосіївський район

За даними КМВА, тут пошкоджено складську будівлю та сталося влучання в двоповерхову нежитлову будівлю.

Дніпровський район

В цьому районі внаслідок падіння безпілотника було зафіксовано пожежу в зеленій зоні.

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