У Києві через атаку РФ палають склади, будинок та зелена зона

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ворог регулярно застосовує дрони, через що у місті часто тривоги або відбій;

внаслідок атаки палає будинок і склади;

наслідки фіксуються в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах.

Чим атакують росіяни

Зауважимо, що протягом останніх кількох днів, починаючи з 27 серпня, Росія фактично цілодобово атакує Київ та Київську область дронами.

Ніч з 29 на 30 серпня не стала виключенням, оскільки у столиці знову постійні тривоги та відбої, в Повітряні сили ЗСУ неодноразово фіксували дрони в напрямку міста, після чого у Києві було чути звуки вибухів.

Наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА поінформували, що наразі наслідки фіксуються в Оболонському, Подільському, Голосіївському та Дніпровському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Оболонський район

Місцева влада поінформувала, що на Оболоні ворожий дрон впав на територію між житловими будинками.

Згодом Кличко також розповів, що у 12-поверховому будинку сталося загорання з другого по п'ятий поверхи.

Подільський район

У Подільському районі було зафіксовано загорання складського приміщення. Також в цей район викликали медиків.

Голосіївський район

За даними КМВА, тут пошкоджено складську будівлю та сталося влучання в двоповерхову нежитлову будівлю.

Дніпровський район

В цьому районі внаслідок падіння безпілотника було зафіксовано пожежу в зеленій зоні.