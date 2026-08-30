У Києві через атаку РФ палають склади, будинок та зелена зона

Росіяни у суботу ввечері 29 серпня та в ніч на 30 серпня вчергове намагалися атакувати Київ. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовані пожежі одразу у кількох районах.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
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Зауважимо, що протягом останніх кількох днів, починаючи з 27 серпня, Росія фактично цілодобово атакує Київ та Київську область дронами.
Ніч з 29 на 30 серпня не стала виключенням, оскільки у столиці знову постійні тривоги та відбої, в Повітряні сили ЗСУ неодноразово фіксували дрони в напрямку міста, після чого у Києві було чути звуки вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко та КМВА поінформували, що наразі наслідки фіксуються в Оболонському, Подільському, Голосіївському та Дніпровському районах.
Детальніше щодо кожного з них нижче.
Місцева влада поінформувала, що на Оболоні ворожий дрон впав на територію між житловими будинками.
Згодом Кличко також розповів, що у 12-поверховому будинку сталося загорання з другого по п'ятий поверхи.
У Подільському районі було зафіксовано загорання складського приміщення. Також в цей район викликали медиків.
За даними КМВА, тут пошкоджено складську будівлю та сталося влучання в двоповерхову нежитлову будівлю.
В цьому районі внаслідок падіння безпілотника було зафіксовано пожежу в зеленій зоні.