В Киеве из-за атаки РФ пылают склады, дом и зеленая зона

Россияне в субботу вечером 29 августа и в ночь на 30 августа в очередной раз пытались атаковать Киев. В результате вражеских обстрелов в городе зафиксированы пожары сразу в нескольких районах.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.
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Заметим, что в последние несколько дней, начиная с 27 августа, Россия фактически круглосуточно атакует Киев и Киевскую область дронами.
Ночь с 29 на 30 августа не стала исключением, поскольку в столице снова постоянные тревоги и отбои, в Воздушные силы ВСУ неоднократно фиксировали дроны в направлении города, после чего в Киеве было слышно звуки взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА проинформировали, что последствия фиксируются в Оболонском, Подольском, Голосеевском и Днепровском районах.
Подробнее по каждому из них ниже.
Местные власти проинформировали, что на Оболони вражеский дрон упал на территорию между жилыми домами.
Позже Кличко также рассказал, что в 12-этажном доме произошло возгорание со второго по пятый этажи.
В Подольском районе было зафиксировано возгорание складского помещения. Также в этот район вызвали медиков.
По данным КМВА, здесь повреждено складское здание и произошло попадание в двухэтажное нежилое здание.
В этом районе в результате падения беспилотника был зафиксирован пожар в зеленой зоне.
Напомним, что последние трое суток и ныне уже четвертые Россия массировано атакует Киев и область. Буквально 27 августа в столице было 13 тревог за сутки, что стало рекордом с начала полномасштабной войны.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко пояснил, что тактика РФ заключается провоцировании тревог и в том, чтобы истощить ПВО Украины и население.
Также мы писали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал, что Кабмин готовит изменения для работы во время продолжительных тревог. Помимо этого, будут пересмотрены подходы к комендантскому часу.