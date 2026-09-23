В Киеве из-за атаки горел культовый рынок "Шайба": как выглядит он сейчас (фото, видео)

Российские войска в среду, 23 сентября, массированно атаковали Киев ударными дронами. Под удар попал бывший Железнодорожный рынок в районе Центрального ж/д вокзала (известный как "Шайба").

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий и показывает, как выглядит сейчас рынок, известный киевлянам как "Шайба".

Что произошло с рынком

В результате российской атаки в Соломенском районе Киева было уничтожено здание бывшего Железнодорожного рынка. После пожара от постройки фактически остался выгоревший каркас.

"Железнодорожный рынок" или "рынок-Шайба" считается памятником киевского модернизма ХХ века. Его построили в 1973 году по проекту архитекторок-модернисток Аллы Анищенко и Натальи Чмутиной.

Название "Шайба" рынок получил из-за характерной округлой конструкции здания.

История "Шайбы" и интересные факты

Сначала здание работало как крытый торговый комплекс и называлось Железнодорожный рынок, а также Железнодорожный колхозный рынок.

В конце 1980-х годов в помещении работал магазин "Океан". В 1990-х здание занимала Киевская универсальная биржа, а с 2000-х ее переоборудовали под супермаркет "Велика кишеня". Он приостановил работу в 2021 году.

В том же году Киеврада разрешила снос рынка и передала земельный участок под строительство многофункционального комплекса "Железнодорожный".

Столичные активисты неоднократно выступали за предоставление здания статуса памятника, поскольку его планировали снести.

В 2022 году помещение рынка также использовалось для съемки видеоклипа на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra, с которой Украина победила на "Евровидении-2022".

Атака на Киев 23 сентября

Напомним, что в результате попадания вражеских дронов и падений их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах Киева.

В настоящее время известно о 36 пострадавших в результате ударов по столице.

Кроме здания бывшего рынка, страна-агрессор применяла дроны утром и днем против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия и помещений недалеко от вокзала. На местах попадания произошли пожары.