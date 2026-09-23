ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве из-за атаки горел культовый рынок "Шайба": как выглядит он сейчас (фото, видео)

16:06 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
В Киеве из-за атаки горел культовый рынок "Шайба": как выглядит он сейчас (фото, видео) Фото: в Киеве в результате атаки сгорел рынок "Шайба" (РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска в среду, 23 сентября, массированно атаковали Киев ударными дронами. Под удар попал бывший Железнодорожный рынок в районе Центрального ж/д вокзала (известный как "Шайба").

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий и показывает, как выглядит сейчас рынок, известный киевлянам как "Шайба".

Что произошло с рынком

В результате российской атаки в Соломенском районе Киева было уничтожено здание бывшего Железнодорожного рынка. После пожара от постройки фактически остался выгоревший каркас.

"Железнодорожный рынок" или "рынок-Шайба" считается памятником киевского модернизма ХХ века. Его построили в 1973 году по проекту архитекторок-модернисток Аллы Анищенко и Натальи Чмутиной.

Название "Шайба" рынок получил из-за характерной округлой конструкции здания.

История "Шайбы" и интересные факты

Сначала здание работало как крытый торговый комплекс и называлось Железнодорожный рынок, а также Железнодорожный колхозный рынок.

В Киеве из-за атаки горел культовый рынок &quot;Шайба&quot;: как выглядит он сейчас (фото, видео)

В конце 1980-х годов в помещении работал магазин "Океан". В 1990-х здание занимала Киевская универсальная биржа, а с 2000-х ее переоборудовали под супермаркет "Велика кишеня". Он приостановил работу в 2021 году.

В Киеве из-за атаки горел культовый рынок &quot;Шайба&quot;: как выглядит он сейчас (фото, видео)

В том же году Киеврада разрешила снос рынка и передала земельный участок под строительство многофункционального комплекса "Железнодорожный".

Столичные активисты неоднократно выступали за предоставление здания статуса памятника, поскольку его планировали снести.

В 2022 году помещение рынка также использовалось для съемки видеоклипа на песню "Стефания" группы Kalush Orchestra, с которой Украина победила на "Евровидении-2022".

Атака на Киев 23 сентября

Напомним, что в результате попадания вражеских дронов и падений их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах Киева.

В настоящее время известно о 36 пострадавших в результате ударов по столице.

Кроме здания бывшего рынка, страна-агрессор применяла дроны утром и днем против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия и помещений недалеко от вокзала. На местах попадания произошли пожары.

В Киеве из-за атаки горел культовый рынок &quot;Шайба&quot;: как выглядит он сейчас (фото, видео)

Кроме того, враг прибегает к повторным ударам по одним и тем же объектам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Соломенский район Атака дронов
Новости
В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов до сих пор продолжается
В Киеве уже более 40 пострадавших, атака дронов до сих пор продолжается
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом