У Києві через атаку горить 6-поверхівка та навчальний заклад, є постраждалі

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку", - уточнив мер.

За його словами, екстрені служби уже прямують на місце ворожого удару.

У КМВА згодом повідомили, що в Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.

Також внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу.

"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі", - додав мер.

В "Укрзалізниці" заявили, що наразі влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було.

Варто зазначити, що о 10:35 Кличко повідомив про роботу сили ППО на правому березі столиці.

На цьому тлі він закликав містян залишатися в безпечних місцях.

Оновлено о 11:26

У У КМВА заявили, що наразі відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки.

Їм надається медична допомога.

Оновлено о 11:31

За словами Кличка, до чотирьох осіб наразі зросла кількість постраждалих у Києві.

"Двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно", - заявив він.

Оновлено о 11:55

Мер повідомив, що до пʼяти збільшилася кількість постраждалих. Він також уточнив, що лікарнях міста наразі знаходяться троє поранених.

"Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів - повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає", - додав Кличко.

Оновлено о 12:11

Мер столиці заявив, що наразі відомо вже про 7 постраждалих.

За його словами, 5 поранених медики госпіталізували.

"Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", - наголосив Кличко.