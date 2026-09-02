У Києві через атаку горить 6-поверхівка та навчальний заклад, є постраждалі

2 вересня російські окупанти вдарили дроном по Шевченківському району Києва.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку", - уточнив мер.
За його словами, екстрені служби уже прямують на місце ворожого удару.
У КМВА згодом повідомили, що в Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.
Також внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу.
"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі", - додав мер.
В "Укрзалізниці" заявили, що наразі влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було.
Варто зазначити, що о 10:35 Кличко повідомив про роботу сили ППО на правому березі столиці.
На цьому тлі він закликав містян залишатися в безпечних місцях.
Оновлено о 11:26
У У КМВА заявили, що наразі відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки.
Їм надається медична допомога.
Оновлено о 11:31
За словами Кличка, до чотирьох осіб наразі зросла кількість постраждалих у Києві.
"Двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно", - заявив він.
Оновлено о 11:55
Мер повідомив, що до пʼяти збільшилася кількість постраждалих. Він також уточнив, що лікарнях міста наразі знаходяться троє поранених.
"Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів - повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає", - додав Кличко.
Оновлено о 12:11
Мер столиці заявив, що наразі відомо вже про 7 постраждалих.
За його словами, 5 поранених медики госпіталізували.
"Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, вранці 2 вересня у столиці спалахнула пожежа після удару ворога. Відомо, що вогонь гасили в Голосіївському районі.
Також ми повідомляли, що вчора РФ били дронами по Києву. В Подільському районі вирував вогонь на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.
Окрім того, 1 вересня противник атакував дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.