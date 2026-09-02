В Киеве из-за атаки горит 6-этажка и учебное заведение, есть пострадавшие

"В Шевченковском районе, вследствие попадания БПЛА, возгорания в 6-этажном жилом доме", - уточнил мэр.

По его словам, экстренные службы уже направляются на место вражеского удара.

В КГВА впоследствии сообщили, что в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение.

Также в результате вражеской атаки в Голосеевском районе произошло возгорание на территории учебного заведения.

"В Шевченковском районе, где БпЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания. Также неподалеку произошло возгорание в трехэтажном здании", - добавил мэр.

В "Укрзализныце" заявили, что попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было.

Стоит отметить, что в 10:35 Кличко сообщил о работе силы ПВО на правом берегу столицы.

На этом фоне он призвал горожан оставаться в безопасных местах.

Обновлено в 11:27

В КГВА заявили, что на данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки.

Им оказывают медицинскую помощь.

Обновлено в 11:31

По словам Кличко, до четырех человек возросло количество пострадавших в Киеве.

"Двое раненых медики госпитализировали, другим оказывают помощь амбулаторно", - заявил он.