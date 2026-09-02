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В Киеве из-за атаки горит 6-этажка и учебное заведение, есть пострадавшие

11:17 02.09.2026 Ср
2 мин
Что известно о новом ударе врага?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Спасатели направляются на место попадания (Getty Images)

2 сентября российские оккупанты ударили дроном по Шевченковскому району Киева.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"В Шевченковском районе, вследствие попадания БПЛА, возгорания в 6-этажном жилом доме", - уточнил мэр.

По его словам, экстренные службы уже направляются на место вражеского удара.

В КГВА впоследствии сообщили, что в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение.

Также в результате вражеской атаки в Голосеевском районе произошло возгорание на территории учебного заведения.

"В Шевченковском районе, где БпЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания. Также неподалеку произошло возгорание в трехэтажном здании", - добавил мэр.

В "Укрзализныце" заявили, что попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было.

Стоит отметить, что в 10:35 Кличко сообщил о работе силы ПВО на правом берегу столицы.

На этом фоне он призвал горожан оставаться в безопасных местах.

Обновлено в 11:27

В КГВА заявили, что на данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки.

Им оказывают медицинскую помощь.

Обновлено в 11:31

По словам Кличко, до четырех человек возросло количество пострадавших в Киеве.

"Двое раненых медики госпитализировали, другим оказывают помощь амбулаторно", - заявил он.

Напомним, утром 2 сентября в столице вспыхнул пожар после удара врага. Известно, что огонь тушили в Голосеевском районе.

Также мы сообщали, что вчера РФ била дронами по Киеву. В Подольском районе бушевал огонь на верхних этажах 16-этажного дома.

Кроме того, 1 сентября противник атаковал дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.

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