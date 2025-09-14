У Києві частково перекриють один з головних проспектів: коли і чому

Зауважимо, що з 15 вересня до 3 жовтня частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці.

"Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках. Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту", - повідомляється на порталі.

У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження при плануванні маршруту.