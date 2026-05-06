У Києві частково перекриють Хрещатик: коли і до чого готуватись водіям

Коли та де саме обмежуватимуть рух транспорту

Українцям розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що рух транспорту вулицею Хрещатик у Шевченківському районі столиці частково обмежуватимуть у четвер, 7 травня.

Це пов'язано з тим, що фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) з ремонту та утримання автомобільних шляхів і споруд на них Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці:

від Європейської площі;

до бульвару Тараса Шевченка.

"У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити", - наголосили у КМДА.

Насамкінець мешканцям і гостям міста повідомили, що у комунальній корпорації:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що Хрещатик - це головна артерія Києва, розташована у Печерському та Шевченківському районах міста (у місцевості під назвою "Бессарабка").

Саме на Хрещатику розміщені: Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, Головний поштамт, Міністерство аграрної політики, Державний комітет телебачення та радіомовлення, Центральний універмаг і Бессарабський ринок.

Прилучаються до Хрещатика: алея Героїв Небесної Сотні, а також вулиці Архітектора Городецького, Прорізна та Богдана Хмельницького.