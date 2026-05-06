В Киеве частично перекроют Крещатик: когда и к чему готовиться водителям

Когда и где именно будут ограничивать движение транспорта

Украинцам рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что движение транспорта по улице Крещатик в Шевченковском районе столицы частично будут ограничивать в четверг, 7 мая.

Это связано с тем, что специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке улицы:

от Европейской площади;

до бульвара Тараса Шевченко.

Крещатик - от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко

"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить", - подчеркнули в КГГА.

В завершение жителям и гостям города сообщили, что в коммунальной корпорации:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Крещатик - это главная артерия Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах города (в местности под названием "Бессарабка").

Именно на Крещатике размещены: Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация, Главный почтамт, Министерство аграрной политики, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Центральный универмаг и Бессарабский рынок.

Примыкают к Крещатику: аллея Героев Небесной Сотни, а также улицы Архитектора Городецкого, Прорезная и Богдана Хмельницкого.