В Киеве частично перекроют Крещатик: когда и к чему готовиться водителям

Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на Крещатике. Водителям советуют составлять план поездки с учетом изменений, чтобы избежать пробок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Украинцам рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что движение транспорта по улице Крещатик в Шевченковском районе столицы частично будут ограничивать в четверг, 7 мая.
Это связано с тем, что специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке улицы:
"В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить", - подчеркнули в КГГА.
В завершение жителям и гостям города сообщили, что в коммунальной корпорации:
Стоит отметить, что Крещатик - это главная артерия Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах города (в местности под названием "Бессарабка").
Именно на Крещатике размещены: Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация, Главный почтамт, Министерство аграрной политики, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Центральный универмаг и Бессарабский рынок.
Примыкают к Крещатику: аллея Героев Небесной Сотни, а также улицы Архитектора Городецкого, Прорезная и Богдана Хмельницкого.
